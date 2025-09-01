Us Open, stanotte Sinner. Prima c’è Musetti. In campo anche il doppio

Esplora tutte le offerte Sky
Us Open 2025, ottavi di finale: stanotte Sinner, prima Musetti. In campo anche il doppio

Sport
©Ansa

Sul cemento di Flushing Meadows si chiudono gli ottavi del singolare maschile. Nella notte tocca a Jannik Sinner: affronta, non prima dell’1, il kazako Alexander Bublik. Prima scende in campo Lorenzo Musetti, contro lo spagnolo Jaume Munar. In programma anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e gli ottavi di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Nona giornata degli Us Open 2025, ultimo Slam della stagione. Sul cemento di Flushing Meadows si chiudono gli ottavi di finale del singolare maschile e sono due gli italiani protagonisti. Nella notte tocca a Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del mondo, andare a caccia dei quarti: affronta, non prima dell’1, il kazako Alexander Bublik. Prima dell’altoatesino, in serata, scende in campo Lorenzo Musetti: il tennista toscano sfida lo spagnolo Jaume Munar. In programma anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e gli ottavi di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Bublik

Agli ottavi, quindi, Jannik Sinner affronta la testa di serie numero 23 Alexander Bublik. La sfida apre il programma serale sul campo dell'Arthur Ashe Stadium: è alle 19 ora americana, all'1 nella notte italiana tra l’1 e il 2 settembre. I due tennisti si sono già affrontati sei volte: l’azzurro è avanti 4-2 nei precedenti, ma l’ultima sfida è stata vinta dal kazako in tre set lo scorso giugno sull’erba di Halle. Sinner cerca i quarti di finale per l'ottavo Slam di fila.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 30: Jannik Sinner of Italy reacts while playing against Denis Shapovalov of Canada during their Men's Singles Third Round match on Day Seven of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 30, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Gli altri italiani

Prima di Sinner, in serata scende in campo Lorenzo Musetti: per il numero 10 del ranking è la prima volta agli ottavi di finale degli Us Open. Per conquistare un posto nei quarti deve vedersela con lo spagnolo Jaume Munar, numero 44 al mondo: chi vince affronterà Sinner o Bublik. Si tratta del quarto incrocio tra Musetti e Munar a livello Atp: l’azzurro ne ha vinto solo uno, al secondo turno di Wimbledon nel 2023. Il match di oggi è il terzo al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe cominciare dopo le 20. In programma oggi anche il secondo turno del torneo di doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano gli statunitensi James Tracy e Robert Cash. Nel doppio femminile, ottavi di finale per Sara Errani e Jasmine Paolini: sfidano la coppia composta dall’ungherese Fanny Stollar e dalla taiwanese Wu Fang-Hsieh.

Le partite degli italiani

  • MUSETTI (Ita) vs Munar (Spa): ottavi di finale, dopo le 20
  • Cash/Tracy (Usa) vs BOLELLI/VAVASSORI (Ita): secondo turno, dopo le 20
  • Stollar (Hun)/F. H. Wu (Tpe) vs ERRANI/PAOLINI (Ita): ottavi di finale, dopo le 20.30
  • SINNER (Ita) vs Bublik (Kaz): ottavi di finale, non prima dell’1

