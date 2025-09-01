Us Open, stanotte Sinner. Prima c’è Musetti. In campo anche il doppio

Sul cemento di Flushing Meadows si chiudono gli ottavi del singolare maschile. Nella notte tocca a Jannik Sinner: affronta, non prima dell’1, il kazako Alexander Bublik. Prima scende in campo Lorenzo Musetti, contro lo spagnolo Jaume Munar. In programma anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e gli ottavi di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Nona giornata degli Us Open 2025, ultimo Slam della stagione. Sul cemento di Flushing Meadows si chiudono gli ottavi di finale del singolare maschile e sono due gli italiani protagonisti. Nella notte tocca a Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del mondo, andare a caccia dei quarti: affronta, non prima dell’1, il kazako Alexander Bublik. Prima dell’altoatesino, in serata, scende in campo Lorenzo Musetti: il tennista toscano sfida lo spagnolo Jaume Munar. In programma anche il secondo turno del torneo di doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e gli ottavi di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner contro Bublik Agli ottavi, quindi, Jannik Sinner affronta la testa di serie numero 23 Alexander Bublik. La sfida apre il programma serale sul campo dell'Arthur Ashe Stadium: è alle 19 ora americana, all'1 nella notte italiana tra l’1 e il 2 settembre. I due tennisti si sono già affrontati sei volte: l’azzurro è avanti 4-2 nei precedenti, ma l’ultima sfida è stata vinta dal kazako in tre set lo scorso giugno sull’erba di Halle. Sinner cerca i quarti di finale per l'ottavo Slam di fila. Vedi anche Us Open, Sinner agli ottavi. Battuto Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

Gli altri italiani Prima di Sinner, in serata scende in campo Lorenzo Musetti: per il numero 10 del ranking è la prima volta agli ottavi di finale degli Us Open. Per conquistare un posto nei quarti deve vedersela con lo spagnolo Jaume Munar, numero 44 al mondo: chi vince affronterà Sinner o Bublik. Si tratta del quarto incrocio tra Musetti e Munar a livello Atp: l’azzurro ne ha vinto solo uno, al secondo turno di Wimbledon nel 2023. Il match di oggi è il terzo al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe cominciare dopo le 20. In programma oggi anche il secondo turno del torneo di doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano gli statunitensi James Tracy e Robert Cash. Nel doppio femminile, ottavi di finale per Sara Errani e Jasmine Paolini: sfidano la coppia composta dall’ungherese Fanny Stollar e dalla taiwanese Wu Fang-Hsieh. Vedi anche Us Open, doppio femminile: Paolini-Errani agli ottavi di finale