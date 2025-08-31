Us Open, oggi in campo Paolini-Errani nel doppio femminile

Sul cemento di Flushing Meadows, le azzurre, teste di serie numero 2, sfidano al secondo turno le padrone di casa statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns. Ieri intanto nel tabellone del singolare maschile sono passati agli ottavi sia Jannik Sinner (che ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov in quattro set) che Lorenzo Musetti (dopo il ritiro di Flavio Cobolli nel derby italiano). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Sui campi di cemento di Flushing Meadows, a New York, prosegue l’ultimo Slam della stagione. Oggi nel torneo di doppio femminile tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra (accreditata della testa di serie numero 2) affronta al secondo turno le statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns. Il match sul Grandstand è il secondo nel programma di giornata, e inizierà non prima delle ore 18.10. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner e Musetti agli ottavi

Intanto ieri nel tabellone del singolare maschile sono passati agli ottavi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno al mondo ha superato Denis Shapovalov in 3 ore e 11 minuti: quattro set combattuti che hanno visto l'azzurro più in difficoltà nelle prime battute di gioco, per poi ritrovare slancio e battere il canadese 5-7 6-4 6-3 6-3 in 3 ore e 12' di gioco. Al prossimo turno incontrerà Alexander Bublik che ha superato Tommy Paul. Musetti, invece, si è aggiudicato il derby contro Flavio Cobolli, costretto a ritirarsi dopo aver perso due set ed mentre era sotto di due game nel terzo. Il tennista romano ha gettato la spugna per un dolore al polso contro il quale non ha potuto nulla nonostante le cure che gli sono state somministrate durante l'incontro. Musetti approda agli ottavi per la prima volta nella sua carriera e incontrerà lo spagnolo Jaue Munar. Un incontro che potrebbe lanciarlo ai quarti di finale e a un altro possibile derby italiano, quello proprio con Jannik Sinner.

Le altre partite di oggi

Il terzo turno degli Us Open ha visto l'eliminazione del tedesco Alexander Zverev, sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 25 del seeding. Zverev, finalista del torneo nel 2020, ha vinto il primo set e ha avuto un set point nel secondo, ma ha perso terreno e Auger-Aliassime ha vinto 4-6, 7-6 (9/7), 6-4, 6-4 in 3 ore e 48 minuti. È la prima volta dal 2018 che Zverev non riesce a raggiungere la seconda settimana a New York. Auger-Aliassime avanza al agli ottavi, dove affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15, che ha impiegato cinque set per battere Coleman Wong. Nel femminile Iga Swiatek ha dimostrato grande determinazione nel risollevarsi dalle difficoltà contro la testa di serie numero 29 russa Anna Kalinskaya sotto i riflettori dell'Arthur Ashe Stadium. La numero due del mondo è andata sotto 5-1 nel primo set, ma ha salvato quattro set point e ha vinto il tie-break, battendo infine Kalinskaya 7-6 (7/2), 6-4. Agli ottavi di finale troverà Ekaterina Alexandrova. Promette spettacolo l'ottavo di finale tra la statunitense Coco Gauff (che ha superato la polacca Magdalena Frech per 6-3, 6-1) e Naomi Osaka (che ha battuto l'australiana Daria Kasatkina).