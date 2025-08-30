Us Open, oggi 3° turno: Sinner sfida Shapovalov, derby Musetti-Cobolli

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows affronta il canadese Denis Shapovalov per accedere agli ottavi. Prima c’è il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Si conclude oggi il terzo turno degli Us Open, ultimo slam della stagione. Scende in campo, a caccia degli ottavi, il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner: sul cemento di Flushing Meadows, affronta Denis Shapovalov. Ma oggi c’è anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il derby tra Musetti e Cobolli

Prima di Sinner, a New York c’è il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il toscano arriva al terzo turno dopo le vittorie contro Giovanni Mpetshi Perricard e David Goffin, mentre il romano ha battuto l’altro italiano Francesco Passaro e Jenson Brooksby. Tra Musetti e Cobolli, amici fuori dal campo, è il primo incontro in carriera.