Us Open, oggi 3° turno: Sinner sfida Shapovalov, derby Musetti-Cobolli

Us Open, oggi il terzo turno: Sinner contro Shapovalov, derby tra Musetti e Cobolli

Sport
©Ansa

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows affronta il canadese Denis Shapovalov per accedere agli ottavi. Prima c’è il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Si conclude oggi il terzo turno degli Us Open, ultimo slam della stagione. Scende in campo, a caccia degli ottavi, il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner: sul cemento di Flushing Meadows, affronta Denis Shapovalov. Ma oggi c’è anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner sfida Shapovalov

Jannik Sinner stasera gioca il terzo turno contro Denis Shapovalov. Dopo aver eliminato senza troppa fatica il ceco Vit Kopriva e l’australiano Alexei Popyrin, ora l’altoatesino deve vedersela con il canadese numero 29 del mondo. Tra i due c’è un solo precedente: al primo turno degli Australian Open 2021, Shapovalov si impose in cinque set.

Paolini, Alcaraz e Darderi

Il derby tra Musetti e Cobolli

Prima di Sinner, a New York c’è il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il toscano arriva al terzo turno dopo le vittorie contro Giovanni Mpetshi Perricard e David Goffin, mentre il romano ha battuto l’altro italiano Francesco Passaro e Jenson Brooksby. Tra Musetti e Cobolli, amici fuori dal campo, è il primo incontro in carriera.

Le partite di oggi degli italiani

  • MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita): terzo turno, dopo le 17
  • SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can): terzo turno, dopo le 19
Italy's Jannik Sinner plays a forehand return to Australia’s Alexei Popyrin during their men's singles second round tennis match on day five of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on August 28, 2025. (Photo by Kena Betancur / AFP)

