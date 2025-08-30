Us Open, oggi 3° turno: Sinner sfida Shapovalov, derby Musetti-Cobolli

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows affronta il canadese Denis Shapovalov per accedere agli ottavi. Prima c’è il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Si conclude oggi il terzo turno degli Us Open, ultimo slam della stagione. Scende in campo, a caccia degli ottavi, il campione in carica e numero 1 al mondo Jannik Sinner: sul cemento di Flushing Meadows, affronta Denis Shapovalov. Ma oggi c’è anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner sfida Shapovalov
Jannik Sinner stasera gioca il terzo turno contro Denis Shapovalov. Dopo aver eliminato senza troppa fatica il ceco Vit Kopriva e l’australiano Alexei Popyrin, ora l’altoatesino deve vedersela con il canadese numero 29 del mondo. Tra i due c’è un solo precedente: al primo turno degli Australian Open 2021, Shapovalov si impose in cinque set.
Il derby tra Musetti e Cobolli
Prima di Sinner, a New York c’è il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il toscano arriva al terzo turno dopo le vittorie contro Giovanni Mpetshi Perricard e David Goffin, mentre il romano ha battuto l’altro italiano Francesco Passaro e Jenson Brooksby. Tra Musetti e Cobolli, amici fuori dal campo, è il primo incontro in carriera.
Le partite di oggi degli italiani
- MUSETTI (Ita) vs COBOLLI (Ita): terzo turno, dopo le 17
- SINNER (Ita) vs Shapovalov (Can): terzo turno, dopo le 19
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa