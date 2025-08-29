Us Open, oggi terzo turno per Darderi e Paolini. Sabato c’è Sinner

Sui campi di Flushing Meadows inizia il terzo turno. Darderi deve vedersela con lo spagnolo Alcaraz, mentre Paolini sfida la ceca Vondrousova. Italiani impegnati anche nei tornei di doppio: nel maschile primo turno per Simone Bolelli-Andrea Vavassori e per Mattia Bellucci (in coppia con Fabian Marozsan); nel femminile ci sono Elisabetta Cocciaretto (in coppia con Jessica Bouzas) e Angelica Moratelli (in coppia con Jaqueline Cristian). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Sui campi di tennis di Flushing Meadows inizia il terzo turno degli Us Open, ultimo slam della stagione. Con Jannik Sinner che giocherà sabato 30, oggi nel singolare tocca a Luciano Darderi e Jasmine Paolini. L’italoargentino deve vedersela con lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre l’azzurra sfida la ceca Marketa Vondrousova. Tra i big, in campo anche Novak Djokovic e Taylor Fritz. Italiani impegnati anche nei tornei di doppio: nel maschile primo turno per la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e per Mattia Bellucci (in coppia con Fabian Marozsan); nel femminile ci sono Elisabetta Cocciaretto (in coppia con Jessica Bouzas) e Angelica Moratelli (in coppia con Jaqueline Cristian). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le partite degli italiani Nel torneo singolare maschile, al terzo turno Luciano Darderi affronta il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz: è la prima volta che i due tennisti si incontrano. Nel femminile, Jasmine Paolini sfida Marketa Vondrousova, numero 60 al mondo: l’unico precedente risale al 2017, quando la ceca si è imposta in due set. Azzurri impegnati anche nel primo turno del doppio maschile e femminile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano Pedro Martinez e Jaume Munar; Mattia Bellucci, in coppia con l’ungherese Fabian Marozsan, affronta Sander Arends e Luke Johnson; Elisabetta Cocciaretto, con la collega spagnola Jessica Bouzas Maneiro, gioca contro Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse; Angelica Moratelli, in coppia con la rumena Jaqueline Cristian, se la vede con Ekaterina Alexandrova e Zhang Shuai. Vedi anche Us Open, Sinner batte Popyrin in 3 set e si qualifica al terzo turno

Gli italiani in campo oggi Mattia BELLUCCI / Fabian Marozsan vs Sander Arends / Luke Johnson: doppio, primo turno, alle 17

Luciano DARDERI (Ita) vs Carlos Alcaraz (Esp): singolare, terzo turno, alle 17.30

Elisabetta COCCIARETTO / Jessica Bouzas Maneiro vs Marta Kostyuk / Elena Gabriela Ruse: doppio, primo turno, non prima delle 18:30

Marketa Vondrousova (Cze) vs Jasmine PAOLINI (Ita): singolare, terzo turno, non prima delle 19

Simone BOLELLI / Andrea VAVASSORI vs Pedro Martinez / Jaume Munar: doppio, primo turno, non prima delle 20

Angelica MORATELLI / Jaqueline Cristian vs Ekaterina Alexandrova / Zhang Shuai: doppio, primo turno, non prima delle 20:30 Vedi anche Jasmine Paolini, la foto iconica: il volto nel logo della racchetta