Us Open, oggi terzo turno per Darderi e Paolini. Sabato c’è Sinner

Us Open, oggi terzo turno per Luciano Darderi e Jasmine Paolini. Sabato c’è Jannik SinnerSport
Sui campi di tennis di Flushing Meadows inizia il terzo turno degli Us Open, ultimo slam della stagione. Con Jannik Sinner che giocherà sabato 30, oggi nel singolare tocca a Luciano Darderi e Jasmine Paolini. L’italoargentino deve vedersela con lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre l’azzurra sfida la ceca Marketa Vondrousova. Tra i big, in campo anche Novak Djokovic e Taylor Fritz. Italiani impegnati anche nei tornei di doppio: nel maschile primo turno per la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e per Mattia Bellucci (in coppia con Fabian Marozsan); nel femminile ci sono Elisabetta Cocciaretto (in coppia con Jessica Bouzas) e Angelica Moratelli (in coppia con Jaqueline Cristian). Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le partite degli italiani
Nel torneo singolare maschile, al terzo turno Luciano Darderi affronta il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz: è la prima volta che i due tennisti si incontrano. Nel femminile, Jasmine Paolini sfida Marketa Vondrousova, numero 60 al mondo: l’unico precedente risale al 2017, quando la ceca si è imposta in due set. Azzurri impegnati anche nel primo turno del doppio maschile e femminile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano Pedro Martinez e Jaume Munar; Mattia Bellucci, in coppia con l’ungherese Fabian Marozsan, affronta Sander Arends e Luke Johnson; Elisabetta Cocciaretto, con la collega spagnola Jessica Bouzas Maneiro, gioca contro Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse; Angelica Moratelli, in coppia con la rumena Jaqueline Cristian, se la vede con Ekaterina Alexandrova e Zhang Shuai.
Gli italiani in campo oggi
- Mattia BELLUCCI / Fabian Marozsan vs Sander Arends / Luke Johnson: doppio, primo turno, alle 17
- Luciano DARDERI (Ita) vs Carlos Alcaraz (Esp): singolare, terzo turno, alle 17.30
- Elisabetta COCCIARETTO / Jessica Bouzas Maneiro vs Marta Kostyuk / Elena Gabriela Ruse: doppio, primo turno, non prima delle 18:30
- Marketa Vondrousova (Cze) vs Jasmine PAOLINI (Ita): singolare, terzo turno, non prima delle 19
- Simone BOLELLI / Andrea VAVASSORI vs Pedro Martinez / Jaume Munar: doppio, primo turno, non prima delle 20
- Angelica MORATELLI / Jaqueline Cristian vs Ekaterina Alexandrova / Zhang Shuai: doppio, primo turno, non prima delle 20:30
Sabato tocca a Sinner
Jannik Sinner sarà impegnato nel terzo turno degli Us Open sabato 30 agosto. Al secondo turno, in due ore e un minuto, il tennista italiano ha battuto in tre set - col punteggio 6-3, 6-2, 6-2 - l'australiano Alexei Popyrin. Ora Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov.
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa