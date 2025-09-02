US Open, Sinner contro Musetti ai quarti: quando e dove vederla

Per la prima volta nella storia del tennis italiano, due campioni azzurri si incontreranno nei quarti di finale degli Us Open. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno in un derby storico mercoledì 3 settembre a Flushing Meadows. Il numero uno al mondo ha conquistato l'accesso ai quarti di New York battendo il kazako Alexander Bublik con un secco 6-1 6-1 6-1, in un'ora e 21 minuti di gioco. Il tennista carrarese ha vinto invece contro lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria di Sinner contro Bublik

"Sono molto contento. Grazie a tutti", ha detto a caldo Sinner al termine dell'incontro con Bublik. "Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio", ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all'uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire "io non sono male, ma tu sei 'the goat'", il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.

Sinner: “Musetti molto talentuoso, è in grande forma”

In merito al prossimo incontro con Musetti, il numero uno al mondo ha dichiarato che “è un giocatore fantastico, molto talentuoso, è in fantastica forma”. Poi ha aggiunto: “La pressione è su di me, in molte occasione è più su di me che sui miei avversari".

Musetti: “Vorrei provare a battere il numero uno al mondo”

"Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo", aveva detto Musetti èprima della vittoria del numero uno al mondo. "Sinner è il giocatore migliore al mondo. È un campione ma la pressione sarebbe soprattutto su di lui", ha spiegato Musetti descrivendo come "temibile e imprevedibile" anche Bublik.