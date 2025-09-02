US Open, Sinner contro Musetti ai quarti: quando e dove vederla

I due campioni azzurri si sfideranno in un derby storico mercoledì 3 settembre a Flushing Meadows. Il numero uno al mondo ha conquistato l'accesso ai quarti di New York battendo il kazako Alexander Bublik, mentre il tennista carrarese ha vinto contro lo spagnolo Jaume Munar
Per la prima volta nella storia del tennis italiano, due campioni azzurri si incontreranno nei quarti di finale degli Us Open. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno in un derby storico mercoledì 3 settembre a Flushing Meadows. Il numero uno al mondo ha conquistato l'accesso ai quarti di New York battendo il kazako Alexander Bublik con un secco 6-1 6-1 6-1, in un'ora e 21 minuti di gioco. Il tennista carrarese ha vinto invece contro lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La vittoria di Sinner contro Bublik
"Sono molto contento. Grazie a tutti", ha detto a caldo Sinner al termine dell'incontro con Bublik. "Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio", ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all'uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire "io non sono male, ma tu sei 'the goat'", il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner.
Sinner: “Musetti molto talentuoso, è in grande forma”
In merito al prossimo incontro con Musetti, il numero uno al mondo ha dichiarato che “è un giocatore fantastico, molto talentuoso, è in fantastica forma”. Poi ha aggiunto: “La pressione è su di me, in molte occasione è più su di me che sui miei avversari".
Musetti: “Vorrei provare a battere il numero uno al mondo”
"Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo", aveva detto Musetti èprima della vittoria del numero uno al mondo. "Sinner è il giocatore migliore al mondo. È un campione ma la pressione sarebbe soprattutto su di lui", ha spiegato Musetti descrivendo come "temibile e imprevedibile" anche Bublik.
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking. E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Torna in campo 3 mesi dopo. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa