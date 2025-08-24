Serie A, 1^ giornata: Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1

Prosegue la prima giornata di campionato. Vittoria del Como contro la Lazio: a segno nella ripresa Douvikas e Nico Paz. Pareggio tra Cagliari e Fiorentina, con reti di Mandragora e Luperto. Alle 20.45 sono iniziate Juventus-Parma e Atalanta-Pisa ascolta articolo

Prosegue oggi la prima giornata della Serie A 2025-2026. Nel pomeriggio Cagliari-Fiorentina è finita 1-1 e Como-Lazio 2-0. Alle 20.45 sono iniziate Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. Il campionato è partito ieri con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo; il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce; il successo della Roma 1-0 contro il Bologna; la sconfitta per 2-1 del Milan a San Siro contro la Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il primo turno prosegue lunedì con Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Cagliari-Fiorentina Prima segna Mandragora, poi risponde Luperto nel recupero: sono due gol di testa a decidere la sfida tra Cagliari e Fiorentina alla prima di campionato. Viola confusionari nel primo tempo, meglio nella ripresa: la squadra di Pioli va in vantaggio e ha il successo in pugno, ma vede sfumare la vittoria all'ultimo assalto di un Cagliari che forse non meritava la sconfitta. Nel primo tempo è Dodó l’unico a creare problemi agli avversari. Poi Pioli deve ringraziare Gosens, che toglie dalla linea di porta al 20' il colpo di testa di Folorunsho su angolo di Esposito. Nella ripresa i viola entrano con un altro piglio. Al 24' la prima conclusione nello specchio degli ospiti è anche il gol del vantaggio: cross di Gudmundsson, gol di testa di Mandragora. In quel momento Deiola era fuori dal campo per una medicazione. Seguono due occasioni per Kean, ma la Fiorentina non la chiude. Il Cagliari si rifà vivo e all’ultimo assalto trova il gol: punizione dalla trequarti di Gaetano, Luperto segna di testa. Finisce 1-1. Il tabellino di Cagliari-Fiorentina 1-1 23' st Mandragora (F), 49' st Luperto (C)



Cagliari (4-3-2-1) Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert (29' st Idrissi) Adopo, Prati (16' st Mazzitelli), Deiola (29' st Gaetano), Esposito (16' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (36' st Kilicsoy). All. Pisacane



Fiorentina (3-4-2-1) De Gea, Comuzzo (16' st Pablo Marì), Pongracic, Ranieri (1' st Viti); Dodó, Sohm, Fagioli, Gosens (32' st Parisi), Ndour (1' st Mandragora), Gudmundsson (27' st Fazzini), Kean. All. Pioli



Ammoniti: Obert, Borrelli, Pongracic, Mazzitelli, Kilicsoy per scorrettezze. Vedi anche Serie A: vincono Napoli e Roma, Milan perde contro la Cremonese. VIDEO