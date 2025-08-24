Serie A, 1^ giornata: Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1

Prosegue la prima giornata di campionato. Vittoria del Como contro la Lazio: a segno nella ripresa Douvikas e Nico Paz. Pareggio tra Cagliari e Fiorentina, con reti di Mandragora e Luperto. Alle 20.45 sono iniziate Juventus-Parma e Atalanta-Pisa
Prosegue oggi la prima giornata della Serie A 2025-2026. Nel pomeriggio Cagliari-Fiorentina è finita 1-1 e Como-Lazio 2-0. Alle 20.45 sono iniziate Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. Il campionato è partito ieri con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo; il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce; il successo della Roma 1-0 contro il Bologna; la sconfitta per 2-1 del Milan a San Siro contro la Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il primo turno prosegue lunedì con Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45 (in diretta su Sky).
La cronaca di Cagliari-Fiorentina
Prima segna Mandragora, poi risponde Luperto nel recupero: sono due gol di testa a decidere la sfida tra Cagliari e Fiorentina alla prima di campionato. Viola confusionari nel primo tempo, meglio nella ripresa: la squadra di Pioli va in vantaggio e ha il successo in pugno, ma vede sfumare la vittoria all'ultimo assalto di un Cagliari che forse non meritava la sconfitta. Nel primo tempo è Dodó l’unico a creare problemi agli avversari. Poi Pioli deve ringraziare Gosens, che toglie dalla linea di porta al 20' il colpo di testa di Folorunsho su angolo di Esposito. Nella ripresa i viola entrano con un altro piglio. Al 24' la prima conclusione nello specchio degli ospiti è anche il gol del vantaggio: cross di Gudmundsson, gol di testa di Mandragora. In quel momento Deiola era fuori dal campo per una medicazione. Seguono due occasioni per Kean, ma la Fiorentina non la chiude. Il Cagliari si rifà vivo e all’ultimo assalto trova il gol: punizione dalla trequarti di Gaetano, Luperto segna di testa. Finisce 1-1.
Il tabellino di Cagliari-Fiorentina 1-1
23' st Mandragora (F), 49' st Luperto (C)
Cagliari (4-3-2-1) Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert (29' st Idrissi) Adopo, Prati (16' st Mazzitelli), Deiola (29' st Gaetano), Esposito (16' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (36' st Kilicsoy). All. Pisacane
Fiorentina (3-4-2-1) De Gea, Comuzzo (16' st Pablo Marì), Pongracic, Ranieri (1' st Viti); Dodó, Sohm, Fagioli, Gosens (32' st Parisi), Ndour (1' st Mandragora), Gudmundsson (27' st Fazzini), Kean. All. Pioli
Ammoniti: Obert, Borrelli, Pongracic, Mazzitelli, Kilicsoy per scorrettezze.
La cronaca di Como-Lazio
Il Como di Cesc Fabregas parte con il piede giusto nel campionato di Serie A 2025-2026: al Sinigaglia, davanti al suo pubblico, batte la Lazio per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tasos Douvikas e Nico Paz. Il Como parte aggressivo, andando a pressare la Lazio e bloccando il gioco dei biancocelesti. Nella ripresa il Como si porta avanti dopo 2 minuti: invenzione di Nico Paz, che supera la retroguardia biancoceleste con un filtrante, Douvikas raccoglie la palla e supera in uscita Provedel per il gol dell'1-0. Al 63' la Lazio pareggia con Valentin Castellanos, imbeccato su un lancio lungo dalle retrovie: è fuorigioco e il Var cancella l’1-1. È un momento storico per la Serie A: l'arbitro Gianluca Manganiello diventa il primo direttore di gara a spiegare allo stadio, a microfono aperto, la decisione di annullare il gol (“A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco"). Il Como chiude la partita al 73': dopo aver inventato l'1-0, Nico Paz firma il raddoppio, infilando all'incrocio un calcio di punizione da oltre 20 metri. Finisce 2-0.
Il tabellino di Como-Lazio 2-0
2' st Douvikas, 28' st Nico Paz
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (25' st Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (33' st Caqueret); Vojvoda, Nico Paz (33' st Sergi Roberto), Rodriguez (45+1' st Kuhn); Douvikas (25' st Morata). All.: Fabregas
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (15' st Marusic), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (20' st Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (20' st Rovella), Dele-Bashiru (30' st Dia); Cancellieri (15' st Pedro), Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri
Ammoniti: Paz, Zaccagni, Van der Brempt, Guendouzi per gioco falloso, Castellanos per comportamento non regolamentare.
