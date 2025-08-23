Serie A, risultati 1^ giornata: vince il Napoli, Genoa-Lecce 0-0

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, risultati 1^ giornata: il Napoli vince 2-0 contro il Sassuolo, Genoa-Lecce 0-0

©Ansa

Il campionato 2025-2026 è ripartito con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese

È iniziata oggi la Serie A 2025-2026. Il campionato è ripartito con la vittoria 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il primo turno prosegue domenica con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio (in diretta su Sky) alle 18.30; Juventus-Parma e Atalanta-Pisa alle 20.45. Si chiude lunedì con Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Sassuolo-Napoli

Sassuolo-Napoli finisce 0-2. Gli azzurri sbloccano la partita dopo 17 minuti: Politano crossa dalla destra, McTominay si inserisce e mette la palla in rete di testa. È dello scozzese, quindi, il primo gol della Serie A 2025-2026. Al 46’ McTominay, con un destro a giro dal limite dell’area, colpisce anche la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per il Napoli. Al 55’ è Politano, con un sinistro a giro deviato da Doig, a colpire il palo. Due minuti dopo arriva il raddoppio dei campani: punizione vincente dell’attesissimo De Bruyne, che segna il suo primo gol in Serie A. All’80’ il Sassuolo rimane in dieci: doppio giallo per Koné. A Reggio Emilia finisce 2-0 per il Napoli.

Il tabellino di Sassuolo-Napoli 0-2

17' pt Mc Tominay, 12' st De Bruyne

Sassuolo (4-3-3): Turati, Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (36' st Candè), Konè, Boloca, Lipani (28' st Fadera), Berardi (45' st Pierini), Pinamonti (45' st Moro), Laurientè (36' st Ghion). All.: Grosso

Napoli (4-1-4-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (44' st Spinazzola), Lobotka (36' st Gilmour), Politano (31' st Neres), Anguissa, De Bruyne, Mctominay (44' st Vergara); Lucca (36' st Lang). All.: Conte

Ammoniti: Lucca e Berardi
Espulso: Konè al 34' st per doppia ammonizione.

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

La cronaca di Genoa-Lecce

Genoa-Lecce termina senza reti e con poche emozioni. A Marassi occasioni da entrambe le parti soprattutto nel primo tempo, con Falcone che al 42’ è decisivo su Valentin Carboni. Nella seconda frazione tanto gioco ma poca concretezza. Alla fine, oltre allo 0-0 del campo, anche le statistiche raccontano una sfida poco emozionante: zero tiri in porta per il Lecce, due per il Genoa.

Il tabellino di Genoa-Lecce 0-0

Genoa (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin, Frendrup (42' st Vitinha), Masini, Carboni (27' st Ellertsson), Stanciu (42' st Thorsby), Gronbaek (13' st Messias), Colombo (27' st Ekhator). All.: Vieira

Lecce (4-3-3):Falcone, Veiga (23' st Kouassi), Gabriel, Gaspar, Gallo, Coulibaly (38' st Pierret), Berisha (13' st Dramé), Ramadani, Morente, Camarda (38' st N'dri), Banda (13' st Sottil). All. Di Francesco

Ammoniti: Banda, Veiga, Martin, Tete Morente, Ekhator per gioco falloso.

epa12314559 Goal celebration after Fiorentina scores the first goal during the UEFA Conference play-offs, 1st leg match between Polissya Zhytomyr and ACF Fiorentina in Presov, Slovakia, 21 August 2025. EPA/ROBERT NEMETI

