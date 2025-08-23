Serie A, risultati 1^ giornata: vince il Napoli, Genoa-Lecce 0-0

Il campionato 2025-2026 è ripartito con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese
È iniziata oggi la Serie A 2025-2026. Il campionato è ripartito con la vittoria 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il primo turno prosegue domenica con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio (in diretta su Sky) alle 18.30; Juventus-Parma e Atalanta-Pisa alle 20.45. Si chiude lunedì con Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45 (in diretta su Sky).
La cronaca di Sassuolo-Napoli
Sassuolo-Napoli finisce 0-2. Gli azzurri sbloccano la partita dopo 17 minuti: Politano crossa dalla destra, McTominay si inserisce e mette la palla in rete di testa. È dello scozzese, quindi, il primo gol della Serie A 2025-2026. Al 46’ McTominay, con un destro a giro dal limite dell’area, colpisce anche la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per il Napoli. Al 55’ è Politano, con un sinistro a giro deviato da Doig, a colpire il palo. Due minuti dopo arriva il raddoppio dei campani: punizione vincente dell’attesissimo De Bruyne, che segna il suo primo gol in Serie A. All’80’ il Sassuolo rimane in dieci: doppio giallo per Koné. A Reggio Emilia finisce 2-0 per il Napoli.
Il tabellino di Sassuolo-Napoli 0-2
17' pt Mc Tominay, 12' st De Bruyne
Sassuolo (4-3-3): Turati, Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (36' st Candè), Konè, Boloca, Lipani (28' st Fadera), Berardi (45' st Pierini), Pinamonti (45' st Moro), Laurientè (36' st Ghion). All.: Grosso
Napoli (4-1-4-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (44' st Spinazzola), Lobotka (36' st Gilmour), Politano (31' st Neres), Anguissa, De Bruyne, Mctominay (44' st Vergara); Lucca (36' st Lang). All.: Conte
Ammoniti: Lucca e Berardi
Espulso: Konè al 34' st per doppia ammonizione.
La cronaca di Genoa-Lecce
Genoa-Lecce termina senza reti e con poche emozioni. A Marassi occasioni da entrambe le parti soprattutto nel primo tempo, con Falcone che al 42’ è decisivo su Valentin Carboni. Nella seconda frazione tanto gioco ma poca concretezza. Alla fine, oltre allo 0-0 del campo, anche le statistiche raccontano una sfida poco emozionante: zero tiri in porta per il Lecce, due per il Genoa.
Il tabellino di Genoa-Lecce 0-0
Genoa (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin, Frendrup (42' st Vitinha), Masini, Carboni (27' st Ellertsson), Stanciu (42' st Thorsby), Gronbaek (13' st Messias), Colombo (27' st Ekhator). All.: Vieira
Lecce (4-3-3):Falcone, Veiga (23' st Kouassi), Gabriel, Gaspar, Gallo, Coulibaly (38' st Pierret), Berisha (13' st Dramé), Ramadani, Morente, Camarda (38' st N'dri), Banda (13' st Sottil). All. Di Francesco
Ammoniti: Banda, Veiga, Martin, Tete Morente, Ekhator per gioco falloso.
