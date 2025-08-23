Serie A, risultati 1^ giornata: vince il Napoli, Genoa-Lecce 0-0

Il campionato 2025-2026 è ripartito con la vittoria per 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese

È iniziata oggi la Serie A 2025-2026. Il campionato è ripartito con la vittoria 2-0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0-0 tra Genoa e Lecce. Alle 20.45 sono iniziate Roma-Bologna (in diretta su Sky) e Milan-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il primo turno prosegue domenica con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio (in diretta su Sky) alle 18.30; Juventus-Parma e Atalanta-Pisa alle 20.45. Si chiude lunedì con Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45 (in diretta su Sky).