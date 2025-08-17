Coppa Italia, Milan batte 2-0 il Bari al debutto dell'Allegri-bis

Milan ai 16esimi di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri, al suo ritorno da tecnico rossonero a San Siro, ha battuto 2-0 il Bari nel match valido per i 32esimi di finale. Gol di Leao, al 14esimo (poi costretto a lasciare il campo al 17esimo per un problema al polpaccio), e Pulisic, al terzo minuto della ripresa, le reti che hanno deciso la partita. Ai 16esimi il Milan affronterà il Lecce che ha eliminato la Juve Stabia (2-0).