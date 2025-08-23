MotoGP Ungheria, pole a M. Marquez poi Bezzecchi. Alle 15 la Sprint

Marc Marquez scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in 1’36”518, un tempo che gli è valso la prima casella in griglia e che conferma la sua leadership in classifica iridata. La gara sprint è prevista per le 15 e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now.