MotoGP Ungheria, pole a M. Marquez poi Bezzecchi. Alle 15 la Sprint

Sport

Il pilota Ducati domina le qualifiche al Balaton Park con il miglior tempo (1'36"518) davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Dalla seconda fila partiranno Bastianini, Morbidelli e Quartararo. Bagnaia scatterà dalla 15esima piazza dopo essere stato clamorosamente eliminato nel Q1

 

Marc Marquez scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro in 1’36”518, un tempo che gli è valso la prima casella in griglia e che conferma la sua leadership in classifica iridata. La gara sprint è prevista per le 15 e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. 

Solo 15esimo Bagnaia

Alle spalle di Marquez ci sarà un folto gruppo di italiani: Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia, ha chiuso a 0”290, mentre Fabio Di Giannantonio, con la Ducati del team VR46, è terzo a 0”354. Apre la seconda fila Enea Bastianini (Ktm Tech3), seguito da Franco Morbidelli (Ducati VR46) e da Fabio Quartararo (Yamaha). In terza fila partiranno Pedro Acosta (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda). Più staccato il campione del mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia, che non è riuscito a entrare nelle posizioni di vertice e si schiererà dalla quindicesima casella.

Sinner: "A Cincinnati un virus, tra qualche giorno sarò al 100%"
Moto

Moto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Il mese di luglio ha chiuso con un più 7,3% per quel che riguarda il mercato di moto, scooter e ciclomotori con 44.817 unità vendute. Sono gli scooter a afare la differenza con un +19,36% che rappresenta anche la migliore performance dell'anno, equivalente a 26.610 mezzi immatricolati. Più in sofferenza invece le moto, con -5,28% e 16.048 veicoli targati. Infine i ciclomotori, a -14.26% e 2.159 nuove unità. Ma quali sono le moto più vendute di luglio? Ecco i modelli che occupano le prime 5 posizioni

