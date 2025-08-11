Esplora tutte le offerte Sky
Moto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Il mese di luglio ha chiuso con un più 7,3% per quel che riguarda il mercato di moto, scooter e ciclomotori con 44.817 unità vendute. Sono gli scooter a afare la differenza con un +19,36% che rappresenta anche la migliore performance dell'anno, equivalente a 26.610 mezzi immatricolati. Più in sofferenza invece le moto, con -5,28% e 16.048 veicoli targati. Infine i ciclomotori, a -14.26% e 2.159 nuove unità. Ma quali sono le moto più vendute di luglio? Ecco i modelli che occupano le prime 5 posizioni

