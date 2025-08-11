Moto, i modelli più venduti a luglio 2025: la classifica

Il mese di luglio ha chiuso con un più 7,3% per quel che riguarda il mercato di moto, scooter e ciclomotori con 44.817 unità vendute. Sono gli scooter a afare la differenza con un +19,36% che rappresenta anche la migliore performance dell'anno, equivalente a 26.610 mezzi immatricolati. Più in sofferenza invece le moto, con -5,28% e 16.048 veicoli targati. Infine i ciclomotori, a -14.26% e 2.159 nuove unità. Ma quali sono le moto più vendute di luglio? Ecco i modelli che occupano le prime 5 posizioni
- A dominare il mercato è ancora BMW che si prende nuovamente primo e secondo posto. In particolare a guidare la top 5 delle moto più vendute a luglio c’è la BMW R1300 GS con 2.802 immatricolazioni da gennaio
- Al secondo posto della classifica c’è un altro modello della stessa famiglia, sempre del marchio di Monaco di Baviera. Si tratta della R 1300 GS Adventure che fino a luglio compreso ha venduto 2.294 unità.
- Il podio è completato da una giapponese. Si tratta della Yamaha Tracer 9, una turismo che invece ha raggiunto le 2.191 immatricolazioni.
- Chiudono la top 5 invece altre due modelli di un brand nipponico, questa volta però marchiati Honda. Si tratta innanzitutto della XL 750 Transalp che occupa il quarto posto con 2.179 unità.
- Infine la top 5 viene completata dalla Honda Africa Twin, leggendario modello Adventure Off che invece ha fatto registrare da gennaio a luglio ben 2.159 unità vendute.