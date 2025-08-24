Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli oro al cerchio, bronzo nella palla

Due medaglie ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro per Sofia Raffaeli: oro nel cerchio con 30.650 punti e bronzo nella palla con 28.750. Nel cerchio ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova e la tedesca Anastasia Simakova, mentre nella palla si è piazzata dietro la tedesca Darja Varfolomeev e l’americana Rin Keys