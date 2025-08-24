Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli oro al cerchio, bronzo nella palla

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali ritmica: Sofia Raffaeli medaglia d'oro al cerchio, bronzo nella palla

Sport
©Ansa

Due medaglie ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro per Sofia Raffaeli: oro nel cerchio con 30.650 punti e bronzo nella palla con 28.750. Nel cerchio ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova e la tedesca Anastasia Simakova, mentre nella palla si è piazzata dietro la tedesca Darja Varfolomeev e l’americana Rin Keys

ascolta articolo

Nuove medaglie per l’azzurra Sofia Raffaeli ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Nelle finali di specialità, l’atleta marchigiana ha conquistato l’oro nel cerchio, bissando il risultato ottenuto a Sofia nel 2022 e chiudendo la prova con 30.650 punti. Alle sue spalle, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400).

Raffaeli ancora sul podio nella palla

 

Dopo il trionfo nel cerchio, un altro podio per l’azzurra a Rio. Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella palla, chiudendo il suo esercizio con 28.750, dietro la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e l'americana Rin Keys, argento con 29.050. Buona prestazione anche per Tara Dragas, sesta con 28.050 punti.

