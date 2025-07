Tennis, Atp di Toronto: forfait di Jannik Sinner

La preparazione in vista dello Us Open

Il tennista altoatesino, che si trova in questi giorni in vacanza in Sardegna, ha dunque deciso di rinunciare al torneo canadese con l'obiettivo di avere più tempo a disposizione per preparare nel miglior modo possibile la difesa dei titoli all'Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto e, in particolar modo, allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma a New York dal 24 agosto al 7 settembre. Proprio due anni fa, a Toronto, Sinner ha alzato al cielo il suo primo torneo Masters 1000, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur e iniziando, di fatto, la sua scalata verso la vetta del mondo del tennis, raggiunta praticamente in dieci mesi.

I protagonisti attesi a Toronto

Con i forfait annunciati, dunque, restano Carlos Alcaraz e l'ex campione Alexander Zverev come prime due teste di serie nel torneo di Toronto. Tra i protagonisti attesi ci sono anche Taylor Fritz, Lorenzo Musetti, Holger Rune e le due stelle di casa Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime.