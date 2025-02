Serie A, la Lazio vince 2-1 a Cagliari. VIDEO

La 23esima giornata si è chiusa con la vittoria del biancocelesti in Sardegna. La Lazio si era portata in vantaggio al 41’ con Zaccagni. Al 56’ il pareggio di Piccoli. Al 64’ Castellanos da due passi firma il 2-1 finale per gli ospiti

La 23esima giornata di Serie A si è chiusa con Cagliari-Lazio, finita 2-1 per gli ospiti. Il turno si era aperto venerdì con la vittoria 3-1 del Lecce a Parma . Sabato pareggio 1-1 tra Atalanta e Torino, vittoria 2-0 del Bologna contro il Como, successo dell’Udinese 3-2 contro il Venezia e vittoria 1-0 del Verona a Monza. Domenica pareggio 1-1 nel derby Milan-Inter e nel big match Roma-Napoli, vittoria della Juventus in rimonta 4-1 contro l'Empoli, successo 2-1 della Fiorentina sul Genoa ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Cagliari-Lazio

Cagliari-Lazio finisce 2-1 per i biancocelesti. Al 17' gol annullato a Dia per fallo di mano. Il vantaggio della Lazio arriva al 41’: Hysaj crossa dal fondo, Zaccagni dal secondo palo batte Caprile. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti. Il Cagliari pareggia al 56’: corner battuto da Viola, Piccoli supera Provedel. La Lazio si porta di nuovo avanti al 64’: Zaccagni serve di testa Castellanos, che da due passi firma il 2-1 per gli ospiti. La formazione di Nicola ci prova fino in fondo, ma Provedel chiude la porta. Finisce 2-1 per la Lazio: la squadra di Baroni torna a vincere dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Europa League e riconquista il quarto posto in classifica.

Il tabellino di Cagliari- Lazio 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)

41' pt Zaccagni (L), 11' st Piccoli (C), 19' st Castellanos (L)



CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile, Zappa (30' st Pavoletti), Mina, Luperto, Augello, Adopo (30' st Deiola), Makoumbou (43' st Prati), Zortea, Viola (24' st Gaetano), Felici (43' st Kingstone), Piccoli. All.: Nicola



LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (17' st Gigot), Rovella, Guendouzi, Isaksen (42' st Pedro) Dia (42' st Noslin), Zaccagni (42' st Dele Bashiru), Castellanos. All.: Del Rosso (Baroni squalificato)