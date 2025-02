Serie A, la Juventus vince in rimonta 4-1 contro l’Empoli. VIDEO

La cronaca di Juventus-Empoli

La Juventus vince in rimonta 4-1 contro l’Empoli. Dopo 4 minuti gli ospiti vanno in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, l’ex De Sciglio di testa gira la palla in rete da pochi passi. La reazione della Juve arriva al 24', quando Nico Gonzalez sfiora l'eurogol in rovesciata. Occasioni anche per Weah da fuori e Koopmeiners in area. Ma il primo tempo finisce 1-0 per l’Empoli. I padroni di casa pareggiano al 61’: a segno Kolo Muani, con un destro stretto e forte sul primo palo. Dopo tre minuti, la Juve ribalta la partita grazie alla doppietta di Kolo Muani: Yildiz serve Weah, che da fuori lascia partire un destro che viene deviato in porta dall’attaccante francese. All’83’ l’Empoli rimane in dieci, dopo il secondo giallo a Maleh. Al 90’ Vlahovic segna il 3-1 con un sinistro dal limite. Al 92’ Conceição fissa il risultato sul 4-1 finale.

Il tabellino di Juventus-Empoli 4-1 (GLI HIGHLIGHTS)

4' pt De Sciglio (E), 16' st e 19' st Kolo Muani (J), 45' st Vlahovic (J), 47' st Conceicao (J)



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona, Locatelli, McKennie (41' st Thuram), Nico Gonzalez (41' st Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (20' st Vlahovic), Kolo Muani. All. Thiago Motta



EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez, De Sciglio, Ismajli (14' st Goglichidze), Marianucci (47' st Tosto), Gyasi, Henderson (47' st Bacci), Anjorin (4' st Zurkowski), Cacace, Esposito (47' st Konate), Maleh, Colombo. All. D'Aversa



Ammoniti: Gyasi, Maleh

Espulsi: al 39' st Maleh per doppia ammonizione.