Incidente in campo, il figlio di Tajani si sente male: elitrasportato dal 118 all'ospedale

Il 31enne è stato trasferito con l'elicottero al Gemelli di Roma è in buone condizioni generali e non rischia la vita. La partita del campionato di Eccellenza tra Paliano e Ferentino, dove milita il giocatore, è stata sospesa. In corso ulteriori accertamenti

Filippo Tajani, figlio 31enne del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha avuto un scontro molto duro in campo mentre stava giocando con la sua squadra, la Ferentino, ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma, dove si trova in buone condizioni generali e non rischia la vita, fanno sapere i sanitari. L'incidente è accaduto sul terreno dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano al 38/mo minuto di gioco, durante la partita di calcio valida per la 20ma giornata del Campionato di Eccellenza Laziale. Tajani è rimasto a terra senza conoscenza e per questo è stato fatto intervenire subito un elicottero del 118.