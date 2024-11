Atp Finals, oggi Alcaraz e Zverev. Alle 18 azzurri Bolelli/Vavassori

In attesa di Jannik Sinner, che giovedì sera nel terzo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, oggi la coppia azzurra sfiderà nel doppio i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puet. Nel singolare, in campo Carlos Alcaraz contro Andrej Rublev (alle 14) e Alexander Zverev contro Casper Ruud (alle 20.30). Il torneo è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continuano le Atp Finals di Torino. Oggi, nel singolare, in campo Carlos Alcaraz contro Andrej Rublev (alle 14) e Alexander Zverev contro Casper Ruud (alle 20.30). In attesa di Jannik Sinner, che giovedì sera nel terzo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, oggi a difendere i colori azzurri sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori: alle 18, per il doppio, affrontano la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puet. Sempre nel doppio, alle 11.30 c’è la sfida tra Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Rohan Bopanna/Matthew Ebden. Il torneo è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.