Serie A, ok Atalanta. Ora Fiorentina-Verona e Roma-Bologna

La cronaca di Atalanta-Udinese

Al Gewiss Stadium parte forte l'Udinese, subito pericolosa con Lovric. Al 14' segna la Dea ma il gol di Lookman viene annullato per fuorigioco. I friulani prendono una traversa, rischiano l'autogol al 34' e nel recupero trovano la rete del vantaggio con Kamara. Nella ripresa doppia occasione sprecata di Thauvin. Al 56' l'Atalanta pareggia con un gol di Pasalic e pochi minuti dopo passa in vantaggio per un autogol di Touré. Chance per Brescianini, l'Udinese lotta per il pareggio ma dopo 5 minuti di recupero il risultato non cambia.

Il tabellino di Atalanta-Udinese

45' + 3' Kamara (U), 56' Pasalic (A), 60' Touré Aut. (U)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (25' pt Ederson); Zappacosta (1' st Bellanova), De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic (23' st Brescianini), Lookman; Retegui (23' st Zaniolo, 42' st Cuadrado). All.: Gasperini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, (32' st Abankwah) Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (15' st Zarraga), Karlstrom, Payero, Kamara (22' st Zemura); Thauvin (23' st Lucca), Davis (33' st Iker Bravo). All.: Runjaic

Ammoniti: Touré e Lookman per gioco falloso.