Champions League, alle 21 Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta

Due le squadre italiane impegnate oggi nella quarta giornata del girone unico di CL. I campioni d’Italia ospitano a San Siro i londinesi mentre i bergamaschi giocano in Germania. Nei match di ieri impresa del Milan che ha vinto al Bernabeu contro il Real Madrid, pari per la Juventus in casa del Lille mentre il Bologna ha perso in casa con il Monaco

Prosegue oggi la quarta giornata del girone unico di Champions League e sono due le squadre italiane impegnate stasera. Alle ore 21 l’Inter ospita a San Siro gli inglesi dell’Arsenal mentre l’Atalanta gioca in trasferta contro lo Stoccarda (LA CLASSIFICA). Ieri invece impresa del Milan che ha vinto 3-1 in trasferta al Bernabeu contro il Real Madrid, pareggio per 1-1 per la Juventus in casa del Lille mentre il Bologna ha perso 1-0 in casa con il Monaco (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).