Formula 1, Gp Brasile: in qualifiche pole a Norris. Alle 16.30 la gara

Come sono andate le qualifiche

Q1 segnato da pioggia e visibilità molto ridotta. Colapinto va a muro e si ferma tutto per la bandiera rossa. Alla fine Verstappen è stato il più veloce davanti ad Albon e Russell. Gli eliminati sono Hamilton, Bearman, Colapinto, Hulkenberg, Zhou. Nel Q2 è Sainz ad andare contro le barriere. Clamoroso taglio per Verstappen, che scatterà 17esimo in gara. La bandiera gialla per Stroll ha bloccato il suo ultimo tentativo in pista. Il pilota della Red Bull doveva già scontare 5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico. Eliminati anche Bottas, Perez, Sainz, Gasly. Il più veloce invece è stato Norris. Nel Q3 Alonso e Albon vanno a muro. Il lungo regime di bandiera rossa consente pochi minuti in pista, che sono bastati a Norris per conquistare la pole.