Formula 1, Gp Messico: vince Sainz. Secondo Norris e terzo Leclerc

La cronaca della gara (GLI HIGHLIGHTS)

Subito due uscite di pista al via, Tsunoda a muro, così come Albon: safety-car. Verstappen, come detto, è stato penalizzato di 20'' per aver forzato Lando fuori dalla pista e aver tratto vantaggio. È stato costretto alla rimonta da centro gruppo. Ritiro di Alonso nella sua 400esima presenza in F1.