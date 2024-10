La Ferrari 248 F1 del 2006 guidata da Schumacher all'asta da Sotheby's

L'ultima Rossa guidata dal pilota tedesco era stata battuta all'asta per otto milioni di dollari. Questa potrebbe raggiungere una cifra simile, anche se a differenza della precedente è rimasta inattiva dal 2007. Con questa monoposto Schumacher vinse 5 Gran Premi

L'ultima Ferrari guidata da Michael Schumacher andrà all'asta il prossimo novembre a New York, da Sotheby's. È la monoposto 248 F1, telaio col numero 254, quinto degli otto costruiti per la stagione del 2006.

Il dopo Schumacher

La 248 F1 venne poi utilizzata in occasioni promozionali come le esibizioni di Istanbul e Shangai. Nel 2007 Kimi Räikkönen la guidò in quattro giorni di test a Vallelunga; poi un'ultima sessione a Valencia e infine venne messa a riposo a Maranello.

A questo punto venne acquistata dall'attuale proprietario nel 2007. Negli anni ottenne la certificazione Ferrari Classiche e nel 2017 venne esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, in California, nella mostra "Seeing Red: 70 years of Ferrari".

Ancora non è chiaro a quanto potrebbe venire battuta all'asta di novembre: l'ultima guidata da Schumacher aveva raggiunto gli otto milioni di dollari, ma a differenza della 248 F1 era funzionante e non inattiva da oltre un decennio.