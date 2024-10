F1, doppietta Ferrari ad Austin: Leclerc vince davanti a Sainz

È doppietta Ferrari negli Stati Uniti: Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1 ad Austin, precedendo al traguardo l’altra rossa di Carlos Sainz. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio, il campione del mondo in carica Max Verstappen. Norris, partito in pole position, chiude invece quarto. Quinto Oscar Piastri, sesto è giunto George Russell con la Mercedes, settima la Red Bull di Perez. Hulkenberg, Lawson e Colapinto hanno chiuso la Top-10.



Con questo risultato Verstappen allunga ancora nella classifica piloti. Nel campionato costruttori, invece, la McLaren rimane in testa con la RedBull in seconda posizione e la Ferrari in terza.