F1, Gp Austin: sprint race a Verstappen. Poi Sainz e Norris

Il pilota della Red Bull ha chiuso per primo il tracciato del Circuito delle Americhe. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc

La sprint race di questo weekend di Formula 1 ad Austin, Texas, va a Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è arrivato primo sul tracciato del Circuito delle Americhe, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lando Norris. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc. Le qualifiche e la gara sono trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.