Formula 1, Gp Brasile: Norris vince la Sprint. Leclerc 4°, Sainz 5°

Lando Norris, a bordo della sua McLaren, ha vinto la gara Sprint del Gran premio del Brasile a Interlagos. Secondo posto per il compagno di squadra Oscar Piastri, terza la Red Bull di Max Verstappen. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Alle 19 si torna in pista per le qualifiche. Il Gp del Brasile, 21esima tappa del mondiale di Formula 1, si corre invece domenica alle 18. Tutto in diretta su Sky.