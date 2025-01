Calcio, la Juventus ricorda Vialli sui social: "Luca sempre con noi"

Con questo breve messaggio su X, seguito da due cuori bianconeri e un'immagine dello stesso ex calciatore che palleggia con la maglia bianconera, il club ha voluto commemorare il capitano a due anni dalla scomparsa. Sui social omaggi anche di Samp e Cremonese

"Luca Vialli sempre con noi": con questo breve messaggio su X, seguito da due cuori bianconeri e un'immagine dello stesso ex calciatore che palleggia con la maglia della Juventus, il club ha voluto ricordare Gianluca Vialli a due anni dalla scomparsa. L'ex calciatore si spense il 5 gennaio 2023 a Londra dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. Con la maglia bianconera, Vialli vinse uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa e una Champions League nelle quattro stagioni vissute sotto la Mole dal 1992 al 1996.

L'omaggio di Samp e Cremonese

Anche la Sampdoria, l'altra squadra con cui Vialli ha centrato i maggiori successi della sua carriera, lo ha omaggiato con un post su X in cui corredato da una foto in cui alza il pugno con la maglia dello storico scudetto blucerchiato e solleva sorridente la Coppa delle Coppe. Un altro ricordo lo ha postato la Cremonese, dove Vialli aveva mosso i primi passi nel calcio che conta, corredandolo con un video in cui l'attaccante dedica un pensiero ai grigiorossi.