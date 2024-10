Serie A, vincono Bologna e Lecce. Ora Milan-Napoli 0-2. DIRETTA

Al via il turno infrasettimanale - l'unico della stagione - valido per la 10^ giornata di campionato. I rossoblu portano a casa tre punti contro il Cagliari grazie ai gol di Orsolini e Odgaard. Al Via del Mare i salentini, dopo due reti annullate, battono il Verona di misura

L'unico turno infrasettimanale di questa stagione di Serie A, valido per la 10^ giornata, prende il via con tre partite. Nei match delle 18.30 il Bologna ha battuto il Cagliari 2-0 e il Verona ha perso contro il Lecce 1-0. Dalle 20.45 il Milan ospita il Napoli a San Siro ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domani si prosegue con Empoli-Inter e Venezia-Udinese alle 18.30, poi Atalanta-Monza e Juventus-Parma alle 20.45. Giovedì toccherà a Genoa-Fiorentina (18.30), Roma-Torino e Como-Lazio (entrambe alle 20.45).

Ammoniti: Palomino, Beukema, Zappa per scorrettezze, Fabbian per comportamento non regolamentare.

Parte bene il Cagliari con due occasioni per Piccoli e Gaetano, poi il Bologna alza il ritmo e trova il vantaggio al 35' con Orsolini. Nella ripresa chance per Piccoli e Ndoye, poi i rossoblu raddoppiano con un gol di Odgaard al 51'. Secondo tempo equilibrato, dopo tre minuti di recupero il risultato non cambia e il Bologna porta a casa tre punti.

La cronaca di Lecce-Verona

Primo tempo senza gol al Via del Mare, dove i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Gaspar e poi segnano due volte con Dorgu, ma entrambi i gol vengono annullati: il primo per una spinta del trequartista e il secondo per fuorigioco. Al 40' Verona in 10: rosso a Tchatchoua per fallo su Dorgu. Nella ripresa al 51' il danese trova finalmente la rete dell'1-0 servito da Banda. Poi Hellas vicino al pareggio con un calcio di punizione dal limite di Suslov, fermato ancora pochi minuti dopo da una parata di Falcone. All'82' un altra espulsione per il Verona: fuori Belahyane per doppio giallo.

Il tabellino di Lecce-Verona 1-0

51' Dorgu

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (18' st Pierotti), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly (40' st Oudin), Ramadani, Rafia (18' st Pierret); Dorgu, Krstovic (40' st Rebic), Banda (25' st Morente). All.: Gotti

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Daniliuc (39' st Magnani), Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Suslov (39' st Silva) Serdar (20' st Lambourde), Lazovic (20' st Bradaric); Tengstedt (9' st Mosquera). All.: Zanetti

Espulsi: nel pt 40' Tchatchoua per fallo da ultimo uomo, nel st 38' Belahyane per doppia ammonizione.

Ammoniti: Guilbert per comportamento non regolamentare, Serdar per gioco falloso.