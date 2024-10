Totti: "Tornare a giocare a calcio? L'offerta c'è, dipende dal fisico"

Il Capitano torna sulle indiscrezioni su un suo possibile ritorno e dichiara di averla "presa seriamente". Sarebbe il primo giocatore della storia a scendere su un campo di serie A all'età di 48 anni; tra le possibili squadre interessate ci potrebbero essere il Monza e il Como ascolta articolo

Sarebbe il primo nella storia a giocare in un club di serie A a 48 anni. Ma in fondo Totti, di record, nella sua carriera ne ha infranti parecchi, uno in più non sarebbe una novità. Se le indiscrezioni degli ultimi giorni su un suo ipotetico ritorno in campo potevano, nella migliore delle ipotesi, aver lasciato perplesso qualcuno, a rassicurarli è stato proprio il Pupone: "Non è uno scherzo, una o due squadre ci sono già".

Cosa ha detto Totti Sono state queste le parole usate dallo storico capitano della Roma a margine della tappa di Miami dell''EA World Legends Padel Tour. "No, non è assolutamente uno scherzo - ha aggiunto -, l'ho presa un po' seriamente, adesso bisogna vedere cosa mi dicono la testa e il fisico. La testa già conosce la risposta, per il fisico sarà da vedere come reagisce. Ci sono due squadre, chissà il prossimo anno cosa ci può riservare. Posso dire che faccio in tempo a fare le finali di padel, visto che sono a fine novembre. Per il calcio ci vogliono due mesi di allenamento". approfondimento Totti lascia la Roma, le immagini della conferenza stampa d’addio

Le possibili squadre interessate Nonostante lo scetticismo di molti, in primis il personale tecnico e sanitario, l'idea di un ritorno in campo di Totti non è così campata per aria. Secondo Cesare Casiraghi, uno dei più noti pubblicitari italiani, la presenza del Capitano nel proprio team si tradurrebbe in "visibilità a livello globale e decine di milioni di euro" di pubblicità. Si parla anche di cifre fino a 100 milioni tra incassi, diritti per l'immagine, docu-serie, merchandising, ospitate e tutto il resto. Sulle possibili squadre intenzionate ad acquistare Totti, spiega ad Adnkronos Davide Ciliberti, spin doctor della società di comunicazione Purle & Noise, ci potrebbero essere il Monza oppure il Como. Sicuramente "lo vedrei bene per un club minore di serie A; il Monza si sta dando molto da fare dal punto di vista dell'immagine e un trasferimento in 'zona Biscione' sarebbe ora anche più agevole visto che la sua ex Ilary non lavora più a Mediaset". Oppure al Como, alle cui spalle ci sono gli indonesiani Robert e Michael Hartono che "a dispetto della loro età - 83-84 anni -, oltre alla fantastica ricchezza hanno una forma mentis decisamente votata al marketing e aprirebbero al club comasco tutta la platea orientale".