Serie A, Parma-Empoli 1-1. Ora Lazio-Genoa e Monza-Venezia. VIDEO

Sport

Dal gol nel match d’esordio contro l’Austria a quello nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Inghilterra: l’attaccante palermitano, scomparso oggi a 59 anni, diventò l’eroe inaspettato di una nazionale partita per vincere quella Coppa del mondo giocata in casa e poi arrivata sul gradino più basso del podio. I suoi occhi “spiritati” e le sue sei reti in sette partite sono rimasti nella memoria di tutti i tifosi italiani