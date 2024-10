Serie A, Udinese-Cagliari 2-0. Ora in campo Torino-Como. HIGHLIGHTS

Al via la nona giornata di campionato. Al Bluenergy Stadium i padroni di casa vincono grazie ai gol di Lucca e Davis, dopo che alla mezz'ora i sardi erano rimasti in 10 per l'espulsione di Makoumbou

La cronaca di Udinese-Cagliari (HIGHLIGHTS)

Partono forte i padroni di casa, poi alla mezz'ora il già ammonito Mokoumbou atterra per la seconda volta Payero e viene espulso lasciando il Cagliari in 10. Dopo otto minuti l'Udinese la sblocca con un gol di testa di Lucca servito da Kamara. Nella ripresa due belle chance per i bianconeri che poi raddoppiano grazie a una rete di Davis. Dopo quattro minuti di recupero il risultato non cambia: è 2-0 per la squadra di Runjaić.

Il tabellino di Udinese-Cagliari 2-0

38' Lucca, 78' Davis

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele (40' st Giannetti), Bijol, Tourè; Ehizibue (28' st Rui Modesto ), Lovric, Karlstrom, Payero (28' st Zarraga), Kamara (40' st Zemura); Davis, Lucca (28' st Bravo). All.: Runjaic

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin (44' st Prati), Makoumbou, Adopo (26' st Zortea), Augello (26' st Luvumbo) ; Gaetano (37' pt Deiola); Piccoli (26' st Lapadula). All.: Nicola

Espulso: Makoumbou per doppio cartellino giallo.

Ammoniti: Lucca per proteste, Touré, Azzi per gioco falloso.