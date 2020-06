Italia '90, Totò Schillaci: 30 anni fa iniziavano le sue Notti magiche

1/17

Il 9 giugno 1990, con l’esordio nel Mondiale di casa dell’Italia iniziava anche la leggenda di Totò Schillaci. Tutt’oggi l’attaccante palermitano è ricordato più per quell’avventura in azzurro che per i suoi trascorsi tra Messina, Juventus e Inter. Per lui, nella competizione, furono sei le reti in sette partite. Gol che, però, non portarono agli azzurri la tanto sognata coppa

