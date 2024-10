Serie A, Napoli-Lecce 1-0. Alle 20.45 Atalanta-Verona

La nona giornata di campionato prosegue con solo due partite, considerato il rinvio di Bologna-Milan a causa del maltempo. Al Maradona decide Di Lorenzo e i partenopei si confermano in vetta alla classifica

Dopo le vittorie di Udinese e Torino, la nona giornata di Serie A prosegue con altre due partite: quella che doveva essere la terza, il match delle 18 Bologna-Milan, è stata rinviata per le conseguenze dell'emergenza maltempo. Napoli-Lecce è finita 1-0, alle 20.45 tocca ad Atalanta-Verona ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domani si prosegue con Parma-Empoli alle 12.30, poi alle 15 Lazio-Genoa e Monza-Venezia, alle 18 Inter-Juventus e alle 20.45 Fiorentina-Roma.

La cronaca di Napoli-Lecce

I padroni di casa ci provano con Neres e Ngonge, poi arriva un gol di Di Lorenzo che però viene annullato dal Var per fuorigioco. Lecce pericoloso con Baschirotto e Gaspar, ma il primo tempo termina senza reti. Nella ripresa Lukaku si divora il vantaggio da dentro l'area, il Napoli insiste e si rende pericoloso con Anguissa e al 73' la sblocca con Di Lorenzo. All'84' occasione per il Lecce, chiude Buongiorno. I partenopei portano a casa tre punti e rimangono in vetta alla classifica.

Il tabellino di Napoli-Lecce 1-0

73' Di Lorenzo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (26' st Raspadori), MacTominay; Ngonge (12' st Politano), Lukaku (39' st Folorunsho), Neres (26' st Kvaratskhelia). All.: Conte

LECCE (4-5-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (38' st Oudin), Ramadani, Coulibaly (32' st Rebic), Rafia (24' st Pierret), Banda (24' st Sansone); Krstovic. All.: Gotti

Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo, Pierotti, Rebic per gioco scorretto; Olivera per comportamento non regolamentare.