Serie A, il Monza vince 3-0 a Verona: gol e highlights della partita

L’ottava giornata del campionato di Serie A si è chiusa con la sfida tra Verona e Monza, finita 3-0 per gli ospiti ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno, dopo la pausa per le nazionali , si era aperto sabato con le vittorie per 1-0 di Milan e Juventus su Udinese e Lazio e i due pareggi tra Genoa e Bologna (2-2) e tra Como e Parma (1-1). Domenica , poi, successi del Napoli a Empoli (1-0), dell’Atalanta a Venezia (2-0), della Fiorentina a Lecce (6-0), dell’Inter all'Olimpico contro la Roma (1-0) e del Cagliari contro il Torino (3-2).

La cronaca di Verona-Monza

Il Monza vince 3-0 in casa del Verona. Il primo gol arriva dopo 9 minuti: cross di Caprari, Dany Mota calcia al volo da fuori area e batte Montipò. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi e sfiorano la rete con Ghilardi: colpo di testa neutralizzato da Turati. Il primo tempo finisce 1-0 per il Monza. Nella ripresa, il raddoppio degli ospiti è ancora firmato Dany Mota: al 74’ assist di testa di Djuric, il portoghese con la punta del piede mette la palla alle spalle di Montipò. Cinque minuti dopo, il tris del Monza: Bianco approfitta di un errore di Faraoni e segna il suo primo gol in Serie A. Finisce 3-0 per la squadra di Nesta, che conquista la prima vittoria in campionato.

Il tabellino di Verona-Monza 0-3 (GLI HIGHLIGHTS)

9' pt Dany Mota, 29' st Dany Mota, 33' st Bianco



VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric (32'st Faraoni), Duda (16'st Kasanos), Belahyane, Suslov (16'st Serdar), Tengstedt, Lazovic (24'st Livramento), Mosquera (16'st Sarr). All.: Zanetti



MONZA (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, Carboni, Pedro Pereira (27'st D'Ambrosio), Pessina (40'st Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos, Mota (44'st Vignato), Caprari (27'st Bianco), Djuric (40'st Maric). All.: Nesta



Ammoniti: Tchatchoua, Carboni, Ghilardi, Duda, Caprari per gioco falloso; Zanetti per proteste.