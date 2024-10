La Juventus annuncia Arda Guler, ma è un attacco hacker su X

Sul profilo inglese del club bianconero spunta un annuncio inverosimile, seguito da svariati altri post in lingua turca. ll club interviene: "Account violato, ignorate le false informazioni pubblicate"

I tifosi meno attenti saranno saltati sulla sedia, prima di accorgersi che l'annuncio dell'acquisto di Arda Guler, stellina turca del Real Madrid, da parte della Juventus non poteva essere altro che un fake. D'altra parte, la finestra dei trasferimenti è chiusa da oltre un mese e quella di gennaio ancora di là da venire. Ecco, quindi, che non poteva esserci altra spiegazione all'hackeraggio dietro l'annuncio apparso sul profilo X in lingua inglese del club bianconero, che sanciva l'improvviso cambio di casacca di Guler.