Serie A, Empoli-Napoli finisce 0-1. Oggi altre quattro partite. VIDEO

L’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Ad aprire la domenica è stata la sfida tra Empoli e Napoli, finita 1-0 per gli ospiti. Alle 15 sono iniziate Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina, alle 18 tocca a Cagliari-Torino, mentre alle 20.45 c’è il big match tra Roma e Inter ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno, dopo la pausa per le nazionali, si è aperto sabato con le vittorie per 1-0 di Milan e Juventus su Udinese e Lazio e i due pareggi tra Genoa e Bologna (2-2) e tra Como e Parma (1-1). La giornata si chiuderà lunedì con Verona-Monza (ore 20.45).

La cronaca di Empoli-Napoli

Il Napoli soffre ma vince 1-0 a Empoli. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che mettono in difficoltà la squadra di Conte e creano più occasioni ma non riescono a concretizzare. Le chance principali le hanno Esposito e Pezzella in avvio, poi ancora Esposito e Fazzini. Zero tiri in porta per il Napoli. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. La partita si sblocca al 63’: calcio di rigore per gli ospiti per un fallo di Anjorin su Politano, sul dischetto va Kvaratskhelia che non sbaglia. Finisce così, con il Napoli che torna da solo in vetta alla classifica.

Il tabellino di Empoli-Napoli 0-1

18' st Kvaratskhelia (rigore)



EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (33' st Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (27' st Solbakken), Anjorin (33' st Haas), Pezzella; Esposito, Fazzini (33' st Ekong); Colombo (41' st Colombo). All.: D'Aversa



NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola (14' st Olivera); Anguissa, Gilmour, Mctominay; Politano (41' st Mazzocchi), Lukaku (14' st Simeone), Kvaratskhelia (31' st Neres). All.: Conte

Ammoniti: Anguissa (N), Haas (E) per gioco falloso; Grassi (E) per comportamento non regolamentare.