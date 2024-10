Nations League, Italia Belgio 2-1: LIVE

Dopo aver battuto la Francia e Israele, gli azzurri sono di nuovo in campo all'Olimpico per la terza giornata della competizione

Stasera l'Italia sfida, all'Olimpico, il Belgio nella terza giornata di Nations League, dopo le vittorie con Francia e Israele. "È una partita fondamentale per il nostro futuro, mi aspetto che venga affrontata con lo stesso coraggio visto nelle ultime gare. Le sensazioni sono positive visti gli allenamenti", ha detto Spalletti in conferenza stampa prima del match.

La cronaca di Italia-Belgio

Partenza lanciatissima degli Azzurri che alla prima azione passano in vantaggio dopo poco più di un minuto. Dimarco va via sulla sinistra e crossa basso e teso, sul secondo palo arriva Cambiaso che in due tempi mette dentro il pallone. La Nazionale raddoppia con un'altra azione chiusa da Retegui. Sul finire di primo tempo espulso Pellegrini per fallo su Theate, e il Belgio accorcia grazie a una rete di De Cuyper.

Il tabellino di Italia-Belgio 2-1 LIVE

Cambiaso 2', Retegui 24', De Cuyper 41'

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct.: Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Ct.: Tedesco.

Espulso Pellegrini.