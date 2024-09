Nations League, alle 20.45 c’è Israele-Italia. Le formazioni ufficiali

Per la seconda giornata della fase a gironi, dopo il successo a Parigi contro la Francia, gli azzurri di Spalletti sono impegnati a Budapest in campo neutro. Il ct italiano schiera Kean con alle spalle Raspadori. In difesa sceglie Gatti e Buongiorno. Tonali ancora titolare

Alle 20.45, per la seconda giornata della fase a gironi della Nations League, si gioca Israele-Italia. Dopo il successo in rimonta a Parigi contro la Francia, gli azzurri di Spalletti sono impegnati a Budapest in campo neutro. Il ct italiano sceglie Kean con alle spalle Raspadori. In difesa schiera Gatti e Buongiorno. Tonali ancora titolare.