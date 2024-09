Nations League, Francia-Italia 1-3. Gli Azzurri vincono in rimonta

La cronaca della partita

Inizio choc per l'Italia: gli azzurri di Luciano Spalletti subiscono gol dopo soli 14 secondi di gioco. Palla battuta da centrocampo con passaggio indietro, Cambiaso passa a Di Lorenzo al quale Barcola ruba palla fuggendo a sinistra: l'attaccante entra in area e batte Donnarumma per l’1-0. Gli azzurri al minuto 6 colpiscono una traversa con un colpo di testa di Frattesi e poi Retegui non riesce a segnare. Dopo una fase di sofferenza l’Italia pareggia al 30esimo con Dimarco che finalizza un bello cambio con Tonali. A inizio ripresa, al 51esimo, l’Italia la ribalta con Frattesi servito da Retegui. Poco dopo ancora il centrocampista dell’Inter va vicino al terzo gol ma Maignan glielo nega con una grande parata. Al 74esimo tris italiano con Raspadori su assist di Udogie.

Francia-Italia 1-3, il tabellino

Gol: nel pt 1' Barcola, 30' Dimarco; nel st 6' Frattesi, 29' Raspadori

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan, Clauss (32' st Koundé), Konatè, Saliba, Theo Hernandez, Kantè (32' st Zaire-Emery) Y. Fofana (13' st Koné), Griezmann (32' st Thuram), Olise (13' st Dembelé), Barcola, Mbappé. All.: Deschamps



ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (26' st Buongiorno), Cambiaso, Frattesi (17' st Udogie), Ricci, Tonali, Dimarco (36' st Brescianini), Pellegrini (1' st Raspadori), Retegui (36' st Kean). All.: Spalletti

Ammoniti: Retegui per ostruzione, Koné per gioco scorretto.