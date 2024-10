Serie A, Genoa-Bologna 2-2 e Como-Parma 1-1. Alle 18 Milan-Udinese

La cronaca di Genoa-Bologna (GLI HIGHLIGHTS)

Orsolini e Moro pericolosi in avvio, poi un gol annullato a Dominguez per un tocco con il braccio nel rimpallo. Al 37' la sblocca Orsolini servito da Moro, Sabelli si divora la rete del pareggio. Nella ripresa raddoppia Odgaard, ma al 73' la riapre Pinamonti su assist di Ekhator. Ed è sempre Pinamonti che all'85' trova il gol del 2-2.

Il tabellino di Genoa-Bologna 2-2

37' Orsolini (B), 56' Odgaard (B), 73' e 85' Pinamonti (G)

GENOA (4-4-2): Leali, Sabelli, Marcandalli (1' st Norton-Cuffy), Vasquez, Matturro, Melegoni (1' st Ekhator), Frendrup (37' st Ankeye), Miretti (20' st Zanoli), Martin, Thorsby(20'st Masini), Pinamonti. All.: Gilardino

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Moro, Orsolini (45' st Holm), Odgaard (30' st Fabbian), Dominguez (17' st Karlsson), Castro (30' st Dallinga). All.: Italiano

Ammoniti: Martin per gioco falloso, Gilardino per proteste, Pinamonti per comportamento non regolamentare.