Baggio, Guardiola e Toni: l'incontro a cena a Brescia. FOTO

I tre protagonisti della squadra che tanto bene fece agli ordini di Carlo Mazzone si sono dati appuntamento in un ristorante del capoluogo lombardo. Tra Pep e il Divin Codino, che non si vedevano di persona da 10 anni, è scattato un lungo abbraccio

Una cena che avrà fatto venire gli occhi lucidi ai tifosi del Brescia. È quella andata in scena ieri sera e che ha visto protagonisti Roberto Baggio, Pep Guardiola e Luca Toni, ritrovatisi per l'occasione in un ristorante della città lombarda per celebrare le stagioni vissute assieme sotto la guida di Carlo Mazzone.