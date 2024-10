Sinner-Djokovic al Six Kings Slam, oggi semifinale del torneo a Riyad

Dalle 18.30, va in scena la sfida tra l'azzurro e il serbo al Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del mondo. Sinner, nel turno precedente, ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev. Nole, invece, era già qualificato di diritto alla semifinale. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sinner-Djokovic, ancora una volta. Oggi a Riyad, dalle 18.30, va in scena la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del mondo, dove l'azzurro sfida il serbo. Sinner, nel turno precedente, ha battuto in due set il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-0, 6-3. Nole, invece, era già qualificato di diritto alla semifinale, proprio come, dall'altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Proprio Nadal

sfiderà, in un derby tutto spagnolo, Alcaraz, dopo la partita tra Jannik e Nole. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.