Anna Kalinskaya, la tennista fidanzata di Sinner sale al 12esimo posto

È il best ranking della tennista russa e fidanzata di Jannik Sinner. La 26enne Anna Kalinskaya, assente giustificata a Shanghai dove il campione italiano ha portato a casa la finale contro Djokovic, si sta godendo un momento magico che l’ha portata a raggiungere un grande traguardo: il 12esimo posto nella classifica WTA. La tennista moscovita si prepara inoltre a debuttare nel torneo cinese di Ningbo, con la speranza di consolidare ulteriormente il suo successo. Anna Kalinskaya, nata a Mosca il 2 dicembre 1998, in carriera ha conquistato 7 titoli in singolo e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF, oltre a un titolo WTA nel doppio. Negli ultimi mesi la sua condizione fisica è andata via via migliorando fino a superare il suo precedente record di classifica della 26esima posizione.