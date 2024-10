Sinner-Medvedev al Six Kings Slam, oggi gara d'esordio del torneo

Jannik Sinner è sbarcato in Arabia Saudita, fresco della vittoria all'Atp di Shanghai che lo ha consacrato aritmeticamente come il tennista numero uno al mondo per il 2024. Adesso è pronto a scendere in campo per il Six Kings Slam: oggi, alle 18:30 ora italiana, l’esordio contro Daniil Medvedev. In tutto sono sei i campioni che si sfideranno al torneo di Riyadh tra oggi e il 19 ottobre: oltre a Jannik e al suo avversario anche Novak Djokovic, Rafa Nadal (che ha annunciato l'addio al tennis a fine stagione) Carlos Alcaraz e Holger Rune. Supera ogni Slam in programma il montepremi previsto, fissato a 6 milioni di dollari. Per la sola partecipazione, ognuno dei sei atleti riceverà 1,5 milioni di dollari. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.