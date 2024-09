Serie A, Torino-Lazio 2-3. Adesso Como-Verona e Roma-Venezia. VIDEO

Prosegue la sesta giornata del campionato di serie A 2024/2025. Nella partita delle 12.30 il Torino ha perso 2 a 3 contro la Lazio: a segnare per i biancocelesti sono stati Guendouzi, Dia e Noslin, per i granata Adams e Coco. Adesso sono in campo Como-Verona e Roma-Venezia, mentre alle 18 si gioca il derby toscano Empoli-Fiorentina. Alle 20.45, infine, il Napoli riceve il Monza. Chiude la giornata Parma-Cagliari domani alle 20.45. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A )

La cronaca di Torino-Lazio (HIGHLIGHTS)

Partono meglio i biancocelesti, che trovano presto il gol: al minuto 8 Guendouzi segna su assist di Tavares. I granata hanno due occasioni nel finale del primo tempo per pareggiare, ma Provedel è attento. Nella ripresa la Lazio trova il gol del raddoppio, con Dia al 60’ che finalizza una bella azione costruita da Isaksen. Il Torino riesce ad accorciare le distanze al 67’ con Adams, dopo che Castellanos aveva sprecato una grande chance per il 3 a 0. A un quarto d’ora dalla fine l’allenatore dei granata Vanoli viene espulso per proteste, il Toro cerca il pareggio, ma è la Lazio a chiudere la partita al minuto 89 con Noslin. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per un bellissimo gol di Coco, in rovesciata, ma a vincere sono i biancocelesti per 3 a 2.

Il tabellino di Torino-Lazio 2-3

8’ Guendouzi, 60’ Dia, 67’ Adams (T), 89’ Noslin, 90+2’ Coco (T)



TORINO (3-5-2): Paleari, Vojvoda (33' st Maripan), Coco, Masina, Lazaro (18' st Njie), Tameze (1' st Adams), Ricci, Ilic, Sosa (1' st Pedersen), Sanabria (18' st Vlasic), Zapata. All. Vanoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari (35' st Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (23' st Pellegrini), Guendouzi, Rovella, Isaksen (23' st Tchaouna), Dia (23' st Vecino), Zaccagni, Castellanos (44' st Noslin) All. Baroni.

Ammoniti: Sanabria, Isaksen, Ilic, Gila, Zaccagni.

Espulsi: al 29' st Vanoli per proteste (dalla panchina).