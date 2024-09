Il Milan batte il Lecce 3-0 e aggancia il primo posto in classifica

La cronaca della partita

A San Siro Kristovic pericoloso dopo pochi minuti, Maignan deve allungarsi per mettere in angolo. Il Milan risponde con una bella azione di Leao che serve Abraham, l’inglese a sua volta la mette al centro per Morata ma Gaspar anticipa di petto e appoggia per il portiere del Lecce. Al 38’ Morata la sblocca di testa, tre minuti dopo arriva il raddoppio di Theo Hernadez e al 43’ il 3-0 siglato da Pulisic. A fine primo tempo altra grossa chance per il Milan con Theo Hernandez che manda sull’esterno della rete. Nella ripresa occasione per Abraham che gira verso la porta da pochi passi ma manda fuori. Al 72’ guizzo del Lecce con Banda che però prende il palo. All’80’ espulso Bartesaghi, entrato da appena cinque minuti, per un intervento in scivolata su Banda: Milan in 10. Ci prova ancora Leao, Falcone para. Dopo quattro minuti di recupero il risultato non cambia e i rossoneri portano a casa tre punti.

Il tabellino di Milan-Lecce 3-0

38' Morata, 41' Hernandez, 43' Pulisic

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernandez (30' st Bartesaghi); Pulisic (18' st Chukwueze), Fofana (18' st Musah), Reijnders, Leão; Morata (10' st Loftus Cheek), Abraham (31' st Jovic). All.: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly (38' st Oudin), Pierret (28' st Rafia); Morente (14' st Banda), Rebić (28' st Pierotti); Krstović. All.: Gotti

Espulso: 35' st Bartesaghi per gioco violento.

Ammoniti: Baschirotto, Emerson Royal per gioco falloso.