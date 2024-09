Coppa Italia, Monza e Napoli agli ottavi: i risultati

Si completa il quadro della prossima fase della competizione, al via il prossimo 4 dicembre. La squadra di Alessandro Nesta affronterà il Bologna grazie al successo per 3-1 su quella di Maran. I ragazzi di Conte incontreranno invece la Lazio dopo la vittoria per 5-0

La cronaca di Napoli-Palermo

Al Maradona Napoli in vantaggio al 7’ grazie a un gol di Ngonge, che cinque minuti dopo sigla la doppietta. Chance per il Palermo ma Brunori prende il palo e Le Douaron sbaglia il tap-in. Poi la squadra di Conte trova il 3-0 con una rete di testa di Juan Jesus. Gli animi si scaldano anche fuori dal campo: dopo la pausa l'inizio del secondo tempo è ritardato per i troppi fumogeni lanciati dagli spalti che diminuiscono la visibilità. Nella ripresa la distanza tra le due squadre diventa un abisso: al 70' arriva il 4-0 firmato da Neres, al 77' McTominay appena entrato in campo sigla il 5-0.

Il tabellino di Napoli-Palermo 5-0

7' e 12' Ngonge, 42' Juan Jesus, 70' Neres, 77' McTominay

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka (57' Anguissa); Neres (76' McTominay), Raspadori (76' Kvaratskhelia), Ngonge (57' Zerbin); Simeone (76' Lukaku). All. Conte

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya (72' Lucioni), Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia (63' Gomes), Saric (72' Segre), Lund (84' Pierozzi); Le Douaron (63' Insigne), Brunori. All. Dionisi