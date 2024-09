Uefa revoca finale Champions League 2027 a Milano. "Niente garanzie"

Non sarà Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2027. Lo ha annunciato la Uefa in una nota. "Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio giugno 2025". È stato il Comune di Milano a scrivere alla Figc per illustrare la situazione relativa allo stadio di San Siro, a quanto si apprende. Infatti il Comune non sa, al momento, se si potranno svolgere i lavori sulla struttura, visto che Inter e Milan non hanno ancora deciso in modo definitivo cosa ne sarà del Meazza e se investiranno in quell'area. A causa di questa incertezza, il Comune ha quindi spiegato la situazione alla Federazione.

L'attesa per la nuova assegnazione

La finale resterà in Italia? È l'interrogativo principale legato al nostro Paese. Nelle scorse settimane, si era infatti ipotizzato che la FIGC riuscisse comunque a mantenere l'assegnazione nel Bel Paese della finale di Champions League, dirottandola sullo stadio Olimpico di Roma. Uno scenario, però, tutt'altro che scontato.