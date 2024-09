La squadra italiana, dopo le 7 medaglie raccolte ieri, sarà impegnata su diversi fronti, a partire dalle pedane del Grand Palais. È infatti il giorno del fioretto per la scherma Paralimpica e, di conseguenza, dell'esordio di Bebe Vio a partire dai quarti di finale individuali della categoria B. Prima di lei, però, saranno Matteo Betti ed Emanuele Lambertini a dare il via dai trentaduesimi di finale del fioretto maschile categoria A, mentre Michele Massa e Gianmarco Paolucci inizieranno il loro percorso Paralimpico nel fioretto uomini categoria B. Infine, Andrea Mogos e Loredana Trigilia parteciperanno ai sedicesimi di finale nel fioretto femminile categoria A. È anche il giorno del debutto del ciclismo Paralimpico su strada: si parte con le cronometro individuali maschili e femminili da Clichy-sous-bois e per l'Italia sarà in gara nella classe H2 uno dei due portabandiera della Cerimonia di apertura, ovvero Luca Mazzone, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 nella prova contro il tempo. Nel tiro con l'arco Paralimpico, Stefano Travisani gareggerà nei sedicesimi di finale della categoria individuale maschile ricurvo open, cercando di avanzare fino ai quarti di finale che si terranno nel corso della giornata. Due invece gli impegni nel tennistavolo Paralimpico: Carlotta Ragazzini disputerà i quarti di finale femminili WS3 mentre, in serata, Federico Falco proverà a dar seguito all'impresa dei quarti col numero 1 al mondo Joo Young Dae, battuto per staccare il pass per la semifinale e la certezza di una medaglia. In palio c'è l'accesso alla finale. In serata, a partire dalle 20:35, Marco Cicchetti sarà protagonista nella finale del salto in lungo maschile T63, nel programma dell'atletica leggera Paralimpica. Per l'equitazione Paralimpica, Federica Sileoni parteciperà alla prova individuale di dressage - grado V nel Para Grand Prix Test. Nel nuoto Paralimpico, saranno molti gli italiani in vasca: Alessia Berra parteciperà alle batterie dei 100m stile libero femminili S12, Alberto Amodeo nuoterà nei 400m stile libero maschili S8 e Xenia Francesca Palazzo gareggerà nella stessa distanza nella categoria femminile S8. L'impegno azzurro a La Défense Arena non finisce qui: Monica Boggioni affronterà le batterie dei 50m rana femminili SB3, mentre Federico Bicelli e Antonio Fantin competeranno nei 50m stile libero maschili S7. Sempre in piscina, Vittoria Bianco sarà impegnata nei 100m stile libero donne nella categoria S9.