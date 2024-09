Introduzione

Classe 1999, nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, l’atleta, affetto dalla sindrome di Guillan-Barrè, ha superato in una notte tre record del mondo nella categoria F52 stabilendo il nuovo primato a 27,06 metri. Primo oro per l’atletica azzurra paralimpica ai giochi di Parigi 2024, "Rigi" ha guadagnato una popolarità inaspettata anche per l’intervista rilasciata subito dopo la gara, caratterizzata da genuinità e ironia. E il suo “che devo dì” con spiccato accento romanesco ha conquistato la rete.

Ma sulle discriminazioni nello sport si fa serio: "Siamo tutti uguali, perché Olimpiadi e Paralimpiadi non vengono disputate insieme come a Roma nel 1960?", si domanda