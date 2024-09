Paralimpiadi 2024, i risultati delle gare di oggi a Parigi in diretta

Nela terza giornata di ieri sono arrivate ltre due medaglie azzurre dal nuoto alle Paralimpiadi di Parigi, con gli argenti della Gilli nei 400 stile e di Bettella nei 50 dorso. Nella seconda giornata di gare a Parigi, l'Italia ha fatto ancora bottino grazie al nuoto, con tre medaglie, e con il primo storico podio ottenuto nel taekwondo. Raimondi vince nel 100 rana SB9, terzo posto per Boggioni e Gilli: la prima nei 100 stile S5, la seconda nei 100 dorso S13. Bronzo anche per Bossolo nel taekwondo K44. Tanti podi anche nella prima giornata: oro a Gilli nei 100 farfalla S13 e a Bocciardo nei 200 stile libero S5. Medaglie d'argento per Barlaam nei 400sl S9 e perMorelli nei 50 rana SB3. Bronzo per Bianco, Bettella, Procida e Boggioni nei 200 stile libero S5. Bronzo anche nell'inseguimento individuale di ciclismo per Bernard, con Plebani.





