Paralimpiadi: i punti di forza della squadra italiana di nuoto

La squadra italiana di nuoto paralimpico si presenta a Parigi con una formazione di 28 atleti, pronti a difendere il tricolore nelle acque francesi. Tra questi, spicca Stefano Raimondi, l'atleta azzurro che ha conquistato sette medaglie a Tokyo e mira a replicare il successo anche in questa nuova edizione dei Giochi. Accanto a lui, tante altre stelle del nuoto. Ecco tutti i punti di forza del team italiano, con uno sguardo anche sulla crescita della squadra nel panorama del nuoto paralimpico ( PARALIMPIADI 2024, TUTTE LE GARE DI OGGI A PARIGI IN DIRETTA )

Un dream team consolidato a Londra e Tokyo



Dopo la nascita della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico nel 2010, l’affermazione del team italiano ha avuto un momento decisivo al Mondiale di Londra del 2019. In quell'occasione, l'Italia ha consolidato il suo status di potenza mondiale, grazie al successo degli azzurri Federico Morlacchi e Simone Barlaam, che nella gara dei 100 farfalla categoria S9, hanno conquistato entrambi la medaglia d'oro, registrando un tempo di 1’00”36. Questo risultato non solo ha portato l'Italia in cima al mondo, superando nazioni storicamente forti come Gran Bretagna, Russia, Cina e Stati Uniti, ma ha anche simboleggiato il grande progresso compiuto dalla squadra in poco più di un decennio. Il direttore tecnico Riccardo Vernole ha avuto un ruolo fondamentale in questa trasformazione, che è stata ulteriormente consolidata ai Giochi di Tokyo 2020, dove il team italiano ha ottenuto 39 medaglie complessive, di cui 16 d'oro.